Выборг, Ленинградская область, , 11:40 — REGNUM Тело мужчины, пропавшего в октябре 2019 года. найдено в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом 8 февраля сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибший был обнаружен жителем Выборга в лесу на берегу озера Беспокойное. По предварительной информации, погибший является жителем Выборга 39-ти лет, который пропал осенью 2019 года. В ночь на 26 октября мужчина ушёл в неизвестном направлении с территории садоводства «Сайменские дачи», после чего связь с ним была прервана.

В настоящее время начато расследование обстоятельств произошедшего. Назначена медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пропавшем жителе Усманской области, который был найден погибшим под Липецком.

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