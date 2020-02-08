Амстердам, , 11:21 — REGNUM В Нидерландах на 8 февраля объявлен жёлтый уровень опасности из-за уровня воды в реке Рейн.

В минувшие дни уровень воды у местечка Лобит, где начинается голландский участок Рейна, поднялся с 8 до 12 метров над уровнем моря. Ожидается, что в ближайшие дни уровень поднимется до 14 метров.

Жёлтый уровень опасности объявляется каждые два-три года. Повышение уровня воды в Рейне сказывается и на уровне воды в её притоках Ваал и Эйссел.

Причиной повышения уровня воды стали сильные дожди в Германии и Швейцарии, которые продолжались семь дней подряд. Ранее на этой неделе был объявлен жёлтый уровень опасности для реки Маас, однако там уровень воды уже начал снижаться.