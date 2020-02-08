Воронеж, , 11:20 — REGNUM Ход проверки по факту ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого погибли три человека, взяла на контроль прокуратура Верхнемамонского района Воронежской области, сообщил ИА REGNUM 8 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов. На место происшествия выехал и.о. прокурора Верхнемамонского района Александр Диский.

В прокуратуре уточнили, что микроавтобус Mercedes, попавший в аварию в Верхнемамонском районе Воронежской области, имел номера Украины. На месте погибли водитель, а также его двое пассажиров, 31-летняя женщина и 37-летний мужчина. Пятеро пострадавших госпитализированы. Водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины.

Как предварительно установлено, пассажиры микроавтобуса ехали в Москву на заработки.

«В настоящее время произведен осмотр места происшествия, изъята запись видеорегистратора автомобиля попутного автомобиля, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратурой района», — сообщил и.о. прокурора Александр Диский.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в ночь на 8 февраля на 694 км автодороги М-4 «Дон» — микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик МАN.

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