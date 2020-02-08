Поселок Боровский, Тюменская область, , 11:19 — REGNUM Тюменские следователи проверяют информацию о нападении домашней собаки на двухлетнюю девочку в посёлке Боровский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Местные СМИ сообщили 7 февраля 2020 года о том, что жители посёлка Боровский оставили свою малолетнюю дочь с бабушкой в частном доме. Их личная собака вырвалась из вольера и напала на девочку. Ребёнок получил тяжёлые травмы.

По информации регионального департамента здравоохранения Тюменской области, принято решение о доставке ребенка для оказания специализированной помощи в Москву спецбортом.

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.