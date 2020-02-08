Воронеж, , 11:09 — REGNUM Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По уточненным данным, около 01:00 на 694 километре автодороги М-4 «Дон» 37-летний водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся большегрузным автомобилем MAN, которым управлял житель Волгоградской области.

В результате аварии на месте погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса — мужчина и женщина. Пятеро пассажиров, четверо граждан Украины и житель Калининграда госпитализированы.

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