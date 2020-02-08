Посёлок Шерегеш, Кемеровская область, , 11:19 — REGNUM Два человека пострадали в результате схода на них снега с крыши в Кузбассе. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба регионального центра медицины катастроф.

Инцидент произошёл на горнолыжном курорте в посёлке Шерегеш. Подтаявший снег сошёл с крыши кафе «Сусанин» на двоих женщин, подошедших к мангалу, стоявшему возле кафе.

Спасателям и очевидцам произошедшего удалось оперативно откопать людей из-под снежного завала. Пострадавшие были доставлены в медучреждение и переданы в руки медиков. Состояние пострадавших уточняется.

На месте происшествия работает полиция. Спасатели и добровольцы разгребают снежные завалы возле кафе, где произошёл инцидент.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подростке, пострадавшем в результате падения на него снега и наледи с крыши многоэтажного дома в Томске.

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