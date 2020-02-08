Нур-Султан, , 10:58 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением в связи с массовыми столкновениями, которые произошли на юге страны. Об этом 8 февраля со ссылкой на заявление лидера государства, которое транслировалось в эфире телеканала «Хабар», передает Sputnik Казахстан.

Президент Казахстана в своем заявлении призвал граждан государства «не поддаваться ложным слухам, оказывать содействие органам правопорядка в обеспечении общественной безопасности». Также глава государства заявил, что государственные органы примут все меры для того, чтоб решить возникшие проблемы и поручил привлечь к ответственности виновных в беспорядках.

Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

Sputnik Казахстан также со ссылкой на информацию, предоставленную министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым в ходе брифинга, сообщает, что в результате массовых беспорядков в селах Масанчи и Сортобе восемь человек погибли, 40 — пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая драка произошла на юге Казахстана 7 февраля из «хулиганских побуждений». Однако, по словам лидера государства ситуацией пытались воспользоваться провокаторы, но сотрудникам правоохранительных органов удалось локализовать конфликт и взять его под контроль.

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