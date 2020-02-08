Джакарта, , 10:57 — REGNUM Два землетрясения в течение одного получаса были зарегистрированы сейсмологами в Тихом океане у берегов восточной части Индонезии. Об этом 8 февраля сообщает геологическая служба США (USGS).

Первое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 06:36 по всемирному координированному времени (09:36 мск). Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

Ближайший населённый пункт, город Амахай с населением около 47 600 человек, располагался в 123 км на юго-запад от эпицентра подземной стихии.

Второе землетрясение магнитудой 4,9 произошло в этом же районе, эпицентр его располагался в 119 км на юго-восток от Амахая. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,3, которое произошло у берегов индонезийского острова Бали.

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