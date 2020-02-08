Нур-Султан, , 10:51 — REGNUM Бытовой конфликт стал первопричиной массовой драки, в результате которой погибли восемь человек и пострадали 40, на юге Казахстана. Об этом 8 февраля сообщил журналистам на брифинге министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев.

Как пояснил Абаев, трагедия произошла, в том числе, благодаря провокаторам, которые пытались перевести бытовой конфликт «в межэтническую плоскость».

В настоящее время, по словам Абаева, ведутся следственные мероприятия, по результатам которых будет известно поминутно, что именно произошло.

Напомним, массовая драка произошла около 20:00 по местному времени в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана. По словам очевидцев, в беспорядках приняли участие около 70 человек, в ходе драки применялось оружие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате массовой драки погибло восемь человек, пострадало 40, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. Участники беспорядков подожгли около 30 жилых домов, 15 магазинов и 23 автомобиля. Были задержаны 47 человек.

Контроль над расследованием президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поручил взять на себя генеральному прокурору страны.

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