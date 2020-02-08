Донецк, , 10:50 — REGNUM Боевики украинских вооруженных формирований трижды за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, сообщили 8 февраля в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Украинские боевики обстреляли населенные пункты Старомихайловку, Саханку и район шахты «Трудовская» в Донецке.

При обстреле населенных пунктов ДНР боевики ВСУ выпустили три мины из миномета калибра 82 мм, две гранаты из гранатометов РПГ и СПГ. Также по территории республики был открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия и стрелкового оружия. Всего по Донецкой Народной Республики украинскими боевиками было выпущено пять единиц боевых припасов.

В данный момент информации о жертвах или разрушениях нет.

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ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 15 боеприпасов.

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Отметим также, ранее заместитель главы управления НМ ДНР сообщал о похищении военнослужащими ВСУ гуманитарного груза, который был собран волонтерами и предназначен для жителей ДНР.

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