Нур-Султан, , 10:49 — REGNUM Более 30 жилых домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля было подожжено участниками массовой драки на юге Казахстана. Об этом 8 февраля сообщил журналистам на брифинге министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.

Тургумбаев заявил, что в ходе массовых беспорядков, произошедших в в Кордайском районе Жамбылской области огнём были повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В настоящее время на месте происшествия проходит осмотр, поэтому цифра будет уточняться.

Травмы и огнестрельные ранения получили 40 человек, из них восемь скончались. Среди пострадавших есть и сотрудники полиции, которые были ранены во время исполнения служебных обязанностей.

В отделение полиции были доставлены 47 человек, у двоих из них изъяты охотничьи ружья. Начато расследование произошедшего. Контроль над ходом расследования инцидента взял на себя на себя генеральный прокурор Казахстана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении президента Казахстана Касым-Жомара Токаева по факту массовой драки на юге страны. Токаев сообщил, что ситуация была взята под контроль сотрудниками полиции и Национальной гвардии. Президент поручил принять срочные меры по устранению последствий произошедшего и привлечь к ответственности лиц, виновных в беспорядках, для этого была создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым.

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