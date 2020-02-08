Красноярск, , 10:03 — REGNUM Лабораторию по изготовлению крупных партий синтетических наркотиков ликвидировали в Красноярске. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что организаторами масштабного «наркопроизводства» стали двое предприимчивых молодых людей в возрасте 22 лет и девушка 24 лет.

Изготовление наркотической «соли» с целью её последующего сбыта крупными партиями через интернет, было налажено ими на специально снятой квартире.

При обыске сотрудниками полиции было изъято специальное оборудование для химического синтеза наркотиков, а также около 200 грамм уже готового наркотика. В полиции уточнили, что приборы и химические реактивы, которые закупались молодыми людьми по почте, сами по себе не являются запрещёнными.

В отношении молодых наркопредпринимателей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемым грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы. В настоящее время они взяты под стражу.