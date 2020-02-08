Нур-Султан, , 09:56 — REGNUM В ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской областиКазахстана погибли восемь человек, ранения получили еще 40. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил на брифинге министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм к сожалению скончались. При исполнении служебных обязанностей… различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое огнестрельные ранения», — сказал глава МВД Казахстана Тургумбаев.

Также министр сообщили, что правоохранительные органы задержали 47 человек. Задержанных доставили в отдел полиции. Были изъяты два охотничьих ружья.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомар Токаев сообщил о том, что на юге страны произошла массовая драка, но власти уже взяли ситуацию под контроль.