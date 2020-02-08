Ташкент, , 09:36 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 7 февраля в 17:30 (15:30 мск) в Сергелийском районе города Ташкента, опрокинулся автобус. Об этом 7 февраля со ссылкой на ГУВД столицы Узбекистана, сообщает UZ Daily.

В результате столкновения автомобиля марки Captiva с автобусом марки Isuzu, автобус опрокинулся. ДТП произошло на пересечении улицы Нилюфар и 1-го проезда улицы Нилюфар. В результате столкновения транспортных средств, 52-летний пассажир автобуса получил тяжелые телесные повреждения и обратился в медицинское учреждение за помощью, сообщили в главном управлении внутренних дел. Причины дорожно-транспортного происшествия в данный момент устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четверо человек.

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