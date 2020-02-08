Канберра, , 09:36 — REGNUM Настоящий смерч из сотен тысяч летучих мышей обрушился на австралийский город Ингем в штате Квинсленд. Об этом 8 февраля сообщает BBC.

Летучие мыши огромной тёмной стаей носятся в небе над городом, создавая хаос и шум. Жители Ингема стараются не выходить лишний раз на улицу, на кадрах фото‑ и видеосъёмки, которые выкладывают горожане в социальные сети, видны сотни тысяч крылатых животных, кружащих над домами.

Ситуация осложняется тем, что фруктовые летучие мыши защищены законом, им нельзя причинять вред. Из-за своеобразного смерча из животных люди не могут спокойно спать, жалуются на грязь и появившийся в городе неприятный запах. Кроме того, из города по этим же причинам начали уезжать туристы.

Городские власти предпринимают попытки выгнать летучих мышей из города, но пока безуспешно.

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