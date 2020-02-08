Минск, , 09:35 — REGNUM В министерстве здравоохранения Республики Беларусь сообщили о мерах по предотвращению занесения и распространения вируса 2019-nCoV. Соответствующее сообщение появилось в пресс-службе министерства.

В министерстве сообщили, что на пунктах пропуска на государственной границе проводится санитарно-карантинный контроль прибывающих в страну лиц. При этом, как сообщают в ведомстве, используется тепловизионное оборудование. В 23 пунктах пропуска также производят забор биоматериала для исследования на новый коронавирус граждан, прибывающих из Китая.

Также в министерстве здравоохранения отметили, что для студентов, которые прибудут в Белоруссию из областей КНР, которые не были закрыты на карантин и где случаи заболевания не были зарегистрированы будут выделены дополнительные места на базе оздоровительного комплекса «Бригантина» Белорусского государственного университета.

«Речь идет о дополнительных мерах для студентов, которые не были в контакте с больными и не посещали эпидемически-неблагополучные районы», — говорится в сообщении.

В оздоровительном центре для прибывших студентов из Китая будет организовано обучение в онлайн-режиме. Кроме того, подобные меры введены во всех областях страны, где обучаются студенты из Китая. По сообщению министерства здравоохранения, из около 5000 студентов из КНР, которые учатся в Белоруссии, на каникулы в Китай выехали 920 студентов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, от нового китайского коронавируса скончались 722 человека. 2050 человек удалось излечиться от вируса2019-nCoV.31 774 человека на сегодняшний день — заболевшие вирусом 2019-nCoV.

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