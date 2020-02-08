Токио, , 08:26 — REGNUM В китайском городе Ухань от тяжелой формы пневмонии скончался гражданин Японии. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Японии.

Является ли причиной смерти японского гражданина новый коронавирус 2019-nCoV до конца не известно. Однако госпитализирован он был с тяжелой формой пневмонии в городе Ухань, который стал эпицентром вспышки этого коронавируса.

«По данным китайских медиков, была высокая вероятность заражения этого гражданина Японии новым типом коронавируса, но точно установить это представлялось затруднительным, поэтому причиной смерти названа вирусная пневмония», — сообщили в МИД Японии.

Подчеркивается, что если это был коронавирус 2019-nCoV, то это первый случай смерти японского гражданина от этого коронавируса.