Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:11 — REGNUM По факту ДТП в Кемеровской области с участием микроавтобуса Hyundai, перевозившего детскую спортивную команду из Магадана, возбуждено уголовное дело. Об этом 8 января сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

Столкновение, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля Lada, выехавший на полосу встречного движения, а травмы средней и лёгкой степени тяжести получили восемь спортсменов-подростков 12−14 лет, произошло по пути следования спортивной команды в аэропорт Новокузнецка.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

Следователям предстоит выяснить, нарушались ли в данном случае правила перевозки пассажиров. Для определения технического состояния автобуса назначена экспертиза. В качестве подозреваемого будет допрошен сопровождавший команду тренер.

Также предстоит решить вопрос с транспортировкой детской спортивной команды в Магадан.