Нижний Новгород, , 06:46 — REGNUM Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов в связи с крушением в Татарии вертолёта Bell 406. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авиакатастрофа произошла накануне в Лаишевском районе. В результате погиб один человек — депутат Госдумы Айрат Хайруллин («Единая Россия»), ещё двое доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

«На место происшествия выехал и.о. Татарского транспортного прокурора, сотрудники МЧС, следственная группа», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту крушения частного вертолёта Bell под Казанью возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

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