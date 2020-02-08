Северо-Курильск, Сахалинская область, , 06:42 — REGNUM В Северо-Курильском районе ожидается снег и сильный ветер до 25 м/с 9 февраля, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Сахалинской области.

В связи со снегопадом жителей района призывают без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, а также отложить походы на рыбалку и охоту. Туристов призвали переждать непогоду в безопасном месте.

В ведомстве отметили, что все силы, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, находятся в полной готовности. Ситуация с циклоном взята на контроль в областном управлении МЧС России.