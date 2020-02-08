Вашингтон, , 05:23 — REGNUM По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом во время посещения казино в Луизиане (США), сообщает 7 февраля The Washington Post.

Источники в системе здравоохранения США сообщили, что вспышка произошла в казино L'Auberge. Ограничить распространение заболевания сразу не удалось, поэтому теперь инфекция распространяется «внутри общества».

«Люди подхватили его в том месте, и сейчас забирают передают от одного члена семьи другому», — объяснила доктор Лейси Кавано из управления здравоохранения штата Луизиана.

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отметили, что норовирус очень заразен и может вызывать рвоту и диарею.