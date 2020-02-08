Воронеж, , 05:19 — REGNUM Три человека погибли при столкновении маршрутного автобуса и грузовика в Воронежской области, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Верхнемамонского района.

Сообщается, что транспортные средства столкнулись на трассе «Дон» в районе села Варваровка. В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро получили различные травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля два пассажирских автобуса столкнулись в Омске. В результате столкновения пострадали пять человек.

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