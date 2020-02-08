Петропавловск-Камчатский, , 04:00 — REGNUM Из-за сильного снегопада на Камчатке закрыта автодорога РКЗ-66 — аэропорт Крутоберегово, сообщает пресс-служба Камчатуправтодора.

Сообщается, что по дороге закрыт проезд для всех видов транспорта до 09:00 по местному времени (00:00 по московскому) 9 февраля. Проезд запрещен в связи с ограниченными условиями видимости из-за сильного снегопада. В настоящее время на трассе работают дорожные службы, которые расчищают проезжую часть.

Как сообщало ИА REGNUM, снежный циклон обрушился на Камчатский край 8 февраля. Синоптики отмечают, что благодаря циклону в крае наступит долгожданное потепление.