Баку, , 01:51 — REGNUM Взрыв бытового газа произошел в квартире жилого дома в центре столицы Азербайджана Баку, сообщают экстренные службы страны.

По предварительным данным, взрыв был вызван утечкой газа. В результате происшествия различные травмы получили семь человек. На месте взрыва работают пожарные и сотрудники спасательных служб. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в одном из ресторанов Казахстана произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия погибла одна женщина, еще одна получила ожоги.

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