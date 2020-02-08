Лондон, , 00:54 — REGNUM Неизвестный напал с ножом на двух молодых людей у станции метро на севере Лондона, сообщает пресс-служба полиции Великобритании.

Сообщается, что инцидент произошел у станции метро «Хайбери и Айлингтон» на севере британской столицы. В результате нападения молодые люди возрастом 20 и 21 год получили ранения, их госпитализировали. Врачи утверждают, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Полиция ведет расследование происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля неизвестный совершил нападение с ножом на прохожих на юге Лондона. В результате нападения ранения получили три человека, преступник был ликвидирован полицейскими.