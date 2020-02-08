Буэнос-Айрес, , 00:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано сейсмологами в проливе Дрейка, соединяющем Тихий и Атлантический океаны. Об этом 7 февраля сообщает геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 18:52 по всемирному координированному времени (21:52 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Ближайший к эпицентру подземной стихии населённый пункт Толуин располагался на территории Аргентины в 687 км на северо-запад, на архипелаге Огненная земля. Население Толуина составляет около 3 тыс. человек.

Информация о пострадавших в результате землетрясения либо о разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,0, которое было зарегистрировано сейсмологами у побережья Филиппин.

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