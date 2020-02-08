Тирана, , 00:06 — REGNUM Землетрясение 26 ноября 2019 года в Албании повергло в пучину бедности почти пятую часть всех пострадавших или 26 тысяч человек. В результате уровень бедности в стране возрос на 2,3%.

Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, такие данные были приведены в отчете правительства Албании о последствиях землетрясения.

Причиной роста бедности стали как прямые последствия землетрясения — потеря или повреждение имущества пострадавших, так и косвенные — лишение заработка и ухудшение здоровья. Около 5,6% жителей пострадавших районов жалуются на ухудшение зрения, слуха и способности к концентрации. В течение двух недель после бедствия 43% жителей этих районов жаловались на эмоциональную разбитость, проблемы со сном и депрессию.

9,2% семей, проживавших в зонах, затронутых землетрясением, были вынуждены покинуть свои жилища, и до конца декабря 2019 года треть из них так и не смогла вернуться домой.

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