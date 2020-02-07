Москва, , 23:12 — REGNUM Один человек пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей с эвакуатором на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по Москве.

Авария произошла вечером на 93-м километре МКАД. Столкнулись два легковых автомобиля и эвакуатор.

В результате аварии пострадал один человек. О состоянии пострадавшего не сообщается.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Причина и обстоятельства аварии устанавливаются. Движение в районе столкновения автомобилей затруднено.

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