Сухой Лог, Свердловская область, , 06:21 — REGNUM Жителя Сухого Лога (Свердловская область), отрубившему головы коту и кошке, признали виновным в содеянном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мужчину приговорили к восьми месяцам исправительных работ. Также 10% его дохода будет удержано в пользу государства, и ещё живодёр выплатит более шести тысяч рублей судебных издержек.

Находясь в пьяном виде, виноный избил жену и после её отъезда отрубил головы питомцам супруги. После содеянного он отправил фотографии своей жене с угрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года школьники из деревни Большое Сидельниково заживо закопали щенков. После этого дети выкопали их и добили палками и камнями.

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