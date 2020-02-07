Ереван, , 23:07 — REGNUM Трое военнослужащих погибли, одному удалось выжить при сходе на них снежной лавины в Армении. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Минобороны страны.

ЧП произошло в Сюникской области. В момент схода снежной лавины четверо контрактных военнослужащих армии Армении находились на одном из военных постов Сюника.

В результате поисково-спасательной операции все четверо военнослужащих были найдены. Троих из них спасти не удалось, четвёртый выжил.

Пострадавшего военнослужащего передали в руки медиков. Сообщается, что он получили лёгкие телесные повреждения, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 41 человека в результате схода снежной лавины в Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции сообщили о гибели 41 человека от схода снежной лавины