Москва, , 22:14 — REGNUM Мумия человека, умершего пять лет назад, была обнаружена сотрудниками полиции в квартире в центре Москвы. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по городу.

Сообщается, что жильцы дома на Рубцовской набережной пожаловались в полицию на неприятный запах, предположительно, исходивший из одной из квартир. В квартире был обнаружен мумифицированный труп мужчины.

По предварительным данным, мужчина скончался в декабре 2014 года. Предположительно, умерший был 79-летним мужчиной, который страдал от мании преследования и поэтому избегал общения с людьми. При этом мужчина преподавал на кафедре систем автоматического управления в МГТУ имени Баумана

По факту обнаружения тела проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы, проводится опрос свидетелей.

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