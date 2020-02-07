Казань, , 22:04 — REGNUM Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.

Техническая неисправность, метеорологические причины и ошибка пилота — эти версии изучаются следователями и криминалистами Приволжского следственного управления на транспорте СК России, которые работают на месте трагедии.

«Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия», — указано в заявлении СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту крушения частного вертолёта Bell под Казанью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

В катастрофе погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Ещё два человека, находившиеся на борту вертолёта, доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура начала проверку по факту крушения вертолёта в Татарии