Курган, , 22:02 — REGNUM В Кургане задержан начальник городского отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по подозрению в получении взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Следствие полагает, что на протяжении 2018−2019 годов начальник городского отделения технического надзора ОГИБДД получил не менее 160 тысяч рублей от сотрудника Уральской испытательно-технической лаборатории за незаконные решения о возможности внесения изменений в конструкции транспортных средств на основании фиктивных документов и за покровительство деятельности предприятия.

Против полицейского возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.