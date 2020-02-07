Казань, , 22:00 — REGNUM Следствие рассматривает три основных версии крушения вертолёта с депутатом Государственной думы Айратом Хайруллиным. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте.

«Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолётом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеорологические условия», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля в результате крушения вертолёта вблизи Казани погиб заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. В результате аварии также пострадали помощник депутата и пилот вертолёта.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

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