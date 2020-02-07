Москва, , 22:01 — REGNUM Два человека стали жертвами пожара в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Южнобутовской. Загорелись личные вещи жильцов и мебель. Площадь возгорания составила 10 кв. метров.

Пожар был оперативно ликвидирован, в квартире были обнаружены двое пострадавших жильцов, их передали бригаде скорой помощи. К сожалению, пострадавшие скончались по дороге в больницу.

Причины и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели людей, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при пожаре в бане в подмосковной деревне Бельское .

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