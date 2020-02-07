Казань, , 21:50 — REGNUM Приволжское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта в Татарии, в результате которой погиб депутат Государственной думы Айрат Хайруллин. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Сообщается, что на месте происшествия «работают опытные следователи и криминалисты», проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 7 февраля в результате крушения вертолёта в окрестностях Казани погиб заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. В результате аварии также пострадали находившиеся на борту помощник депутата и пилот.

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