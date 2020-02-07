Санкт-Петербург, , 21:31 — REGNUM К концу второго дня поисков спасателям удалось найти тело 14-летней девочки, которая вместе с одноклассником провалилась под тонкий лёд Лахтинского разлива в четверг вечером. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, вечером 6 февраля поступило сообщение о том, что в 700 метрах от берега на акватории озера Лахтинский разлив (Приморский район) под лёд провалились люди.

Прибывшие в считанные минуты к месту вызова спасатели извлекли из полыньи 14-летнего мальчика, его доставили в больницу. Поиски его подруги велись всю ночь и в течение сегодняшнего дня.

Работы под водой вели водолазы, сотрудники МЧС и поисково-спасательного отряда «Экстремум» прочесывали прилегающую лесополосу, использовались беспилотные летательные аппараты для мониторинга с воздуха акватории и близлежащей территорию.

«В 20:45 водолазам удалось обнаружить подо льдом тело утонувшей накануне девочки», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

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