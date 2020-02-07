Москва, , 21:31 — REGNUM Мужчина, провалившийся под лёд на реке Десна, был спасён в Новой Москве. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошёл около 18:48 мск на реке Десна в зоне отдыха Заречье. Крики о помощи были услышаны наблюдателем поисково-спасательной станции «Троицкая». К месту происшествия по тревоге немедленно вышла дежурная смена спасателей на судне на воздушной подушке «Змей».

Предварительно было установлено, что мужчина провалился под лёд во время катания на лыжах по реке Десна. Лыжника вытащили из воды и отвезли на станцию, где оказали первую помощь. После этого пострадавший был передан в руки бригады скорой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках спасателями Санкт-Петербурга тела 14-летней школьницы, которая утонула во время прогулки, провалившись под лёд Лахтинского залива.