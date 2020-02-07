Ярославль, 7 февраля 2020, 20:58 — REGNUM В паводке, подтопившем Ярославль, может быть виновата Российская академия наук. Об этом написал в социальных сетях депутат муниципалитета Ярославля от КПРФ Сергей Зубов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, паводок спровоцировали ледовые заторы на Волге ниже Ярославля. Депутат решил внимательно изучить проблему.
По мнению депутата, особенности ледостава этой зимой должны были привести к выводам о снижении сбросов воды на Рыбинской ГЭС. Но Росводресурсы, которые регулируют уровень сбросов, таких предупреждений не получили.
Сергей Зубов не пояснил, откуда у него столь глубокое знание проблемы. Очевидно лишь, что позиция о вине РАН выгодна правительству Ярославской области. Несколько дней, пока вода прибывала, власти успокаивали ярославцев, недооценивая ситуацию. Сейчас многие жители Ярославля и окрестностей винят в потопе местных чиновников и МЧС.
Интересно, что однопартийцы Зубова из областной думы заняли другую позицию — в обращении к прокурору области они обвиняют в бездействии исполнительную власть. При этом вопрос о необходимости более точных прогнозов ставила в своем сообщении о ситуации и компания «РусГидро».
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