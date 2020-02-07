Казань, , 20:44 — REGNUM Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов в связи с крушением вертолёта с депутатом Государственной думы в Татарии, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, примерно около двух часов назад была потеряна связь с воздушным судном. Установлено, что вертолёт произвёл жёсткую посадку около населённого пункта Лаишево на лёд реки Кама примерно в шести километрах от берега», — говорится в сообщении.

На данный момент установлено, что судно принадлежит компании, зарегистрированной в Казани. Сообщается, что на место аварии выехали исполняющий обязанности транспортного прокурора по Татарии, сотрудники МЧС и следственная группа.

Напомним, 7 февраля в результате крушения вертолёта в окрестностях Казани погиб заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. В результате аварии также пострадали находившиеся на борту помощник депутата и пилот.

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