Москва, , 20:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия»).

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он отметил, что Хайруллин прошел путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной думы. С 2003 года Хайруллин представлял в Госдуме интересы избирателей Татарстана, более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока.

«Сегодня он работал у себя в регионе», — уточнил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, частный вертолет Bell, на борту которого находились три человека, разбился в Лаишевском районе Татарии. На борту находились три человека, пилот и помощник депутата выжили.