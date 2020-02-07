Москва, , 19:58 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») подтвердил гибель депутата Айрата Хайруллина.

«К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин подтвердилась», — отметил Неверов в Facebook.

Он принес соболезнования родным, друзьям и близким.

Частный вертолет Bell, на борту которого находились три человека, разбился в Лаишевском районе Татарии. На борту находились три человека, пилот и помощник депутата выжили.

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