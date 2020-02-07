Москва, , 19:42 — REGNUM Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) подтвердил гибель депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия») в катастрофе вертолёта в Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«Погиб», — сказал Кашин.

Частный вертолет Bell, на борту которого находились три человека, разбился в Лаишевском районе Татарии.

Хайруллин является заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. в Госдуме представляет Татарию.

Отметим, что жизнь и здоровье депутатов Госдумы застрахованы. Согласно данным конкурса аппарата Госдумы на страхование жизни и здоровье депутатов нижней палаты парламента, страховая сумма на одного депутата Госдумы составит 1 млн 68 тыс. 999 рублей. Период страхования: с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

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