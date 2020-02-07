Москва, , 19:40 — REGNUM Причиной крушения вертолёта Bell 407 в Татарии, по предварительным данным, могли стать плохие метеорологические условия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что ведомством в настоящее время уже сформирована комиссия для выяснения причин и обстоятельств авиационного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, вертолёт с заместителем председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айратом Хайруллиным потерпел крушение 7 февраля в окрестностях Казани. На борту также находились помощник депутата и пилот.

В МЧС России сообщили, что в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.

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