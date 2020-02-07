Киров, , 19:29 — REGNUM Медбрат, который якобы отключал аппарат искусственной вентиляции лёгких ветеранам, заявил, что его оклеветали. Видеообращение он разместил в социальных сетях.

«За сегодня моя жизнь резко изменилась, меня не просто оклеветали в социальных сетях и средствах массовой информации, меня унизили и оскорбили», — заявляет молодой человек.

Он добавил, что не имеет никакого отношения к сообщениям, которые были опубликованы.

«Я прошу Следственный комитет доказать мою невиновность и найти и наказать тех, кто оклеветал меня», — говорит медработник.

Молодой человек утверждает, что очень любит свою работу, просит СМИ оставить его в покое и дать возможность выполнять свои профессиональные обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из форумов пользователь, представившись медиком, рассказал, что якобы убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Пользователи вычислили автора сообщений — предположительно, это медицинский брат-анастезист КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн».

Проверку указанной информации проводит следственное управление СКР по Кировской области, региональная прокуратура совместно со специалистами Росздравнадзора.

В минздраве области заявили, что сотрудник с такими инициалами действительно работает в госпитале, но случаев смерти ветеранов во время дежурства анестезиолога, которого предположительно рассекретили пользователи форума, зафиксировано не было. Бейдж и форменная одежда на фотографиях, опубликованных на форуме, не соответствует используемым в данном учреждении. В министерстве заверили, что следует тщательно проверять всю информацию.

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