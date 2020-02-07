Москва, , 19:27 — REGNUM Гарнизонный военный суд № 235 до 7 апреля арестовал замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в хищении, сообщает РИА Новости.

В октябре против Арсланова были выдвинуты обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц, либо в особо крупном размере»).

По версии следствия, Арсланов принимал участие в хищениях на общую сумму около 6,7 млрд рублей.

Также по делу проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий, а также советник Дмитрий Семилетов.