Каир, , 19:48 — REGNUM Офицер туристической полиции был отстранён от службы после конфликта с женщиной-инспектором департамента древностей в Египте. Об этом 7 февраля сообщает портал Shorouk.

Конфликт офицера с женщиной-инспектором произошёл на территории храма на острове Филе в городе Асуан на юге Египта. По предварительным данным, офицер купил в кафетерии стаканчик с напитком и поставил его на «объект археологического наследия»

Женщина-инспектор, возмутившись, сделала офицеру замечание по этому поводу, между ними возник словесный спор, в ходе которого офицер полиции дал женщине пощёчину.

Женщина обратилась в прокуратуру города Асуана, офицер 7 февраля был отстранён от службы. Уточняется, что полицейский пытался решить конфликт мирным путём.

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