Санкт-Петербург, , 19:20 — REGNUM Водолазы и спасатели Петербурга, несмотря на завершение светового дня, продолжают поиски тела школьницы, которая вместе с 14-летним одноклассником провалилась под тонкий лёд на Лахтинском разливе, но не смогла выбраться на берег. Об этом сообщает вечером 7 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Несчастный случай произошел в четверг, 6 февраля, около 18:00 мск. Двое учащихся седьмого класса школы в Приморском районе Петербурга решили погулять по неокрепшему льду озера недалеко от дома. Однако ребята не учли, что из-за погодных условий действует запрет выхода на открытый лед до 15 февраля. Провалившись, парень смог уцепиться за полынью, а девочка — нет. Прибывшие на место спасатели вытащили юношу на берег, а медики забрали в больницу, где поместили в реанимацию.

Тело второго ребенка до сих пор не нашли.

В пятницу, 7 февраля, поисковая операция на акватории Лахтинского разлива началась в 11:00 мск. В течение дня водолазы Поисково-спасательной службы Петербурга и ГУ МЧС совершили восемь водолазных спусков, работы вели с тяжелым оборудованием, обследовав 600 кв. м акватории.

Была дополнительно обследована прилегающая территория: с помощью беспилотных летательных аппаратов и в составе пеших групп. Ледовая акватория Лахтинского разлива была изучена при помощи судна на воздушной подушке.

«В настоящее время водолазные спуски и поисковые работы продолжаются», — отмечают в ведомстве.

По факту случившегося следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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