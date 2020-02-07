Киров, , 19:12 — REGNUM По результатам мониторинга публикаций СМИ о возможном нарушении прав инвалидов и участников Великой Отечественной войны в КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн» проводит проверку прокуратура Кировской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что проверка будет проводиться совместно со специалистами регионального управления Росздравнадзора.

По результатам проверочных мероприятий будут незамедлительно приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из форумов пользователь, представившись медиком, рассказал, что якобы убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Анонимного пользователя форумчане вычислили по бейджу — якобы сообщения писал медицинский брат-анастезист КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн». По словам тех, кто с ним переписывался, он якобы отключал пациентов от искусственной вентиляции легких. Пользователь сообщил об убийстве десяти пациентов.

В минздраве Кировской области заявили, что сотрудник с такими инициалами действительно работает в госпитале, но случаев смерти ветеранов во время дежурства анестезиолога, которого предположительно рассекретили пользователи форума, зафиксировано не было. Сам медбрат утверждает, что не принимал участия в общении на форуме. Кроме того, подобные бейдж и рабочая одежда не используются сотрудниками указанного учреждения. Проверка минздрава продолжается.

Следственное управление СКР по Кировской области также проводит проверку информации о возможном убийстве ветеранов анестезиологом.

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