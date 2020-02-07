Москва, 7 февраля 2020, 19:09 — REGNUM В Госдуме подтверждают гибель депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия»), передает корреспондента ИА REGNUM 7 февраля со ссылкой на источники в нижней палате парламента.
Частный вертолет Bell, на борту которого находились три человека, разбился в Лаишевском районе Татарии.
По информации пресс-службы МЧС, вертолет летел из населенного пункта Левашево Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.
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